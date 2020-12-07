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Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский нападающий Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».

«Сегодня очень важный день, так как я прощаюсь с „Шанхай СИПГ“. Командой, которая приняла меня с большой любовью. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня более четырёх лет. Хочу также выразить благодарность игрокам и руководству клуба. Мы многого достигли вместе, выиграли Суперлигу и Суперкубок. Бывали моменты, когда нам приходилось преодолевать трудности, но мы всегда доверяли друг другу, проявляли единство и волю к победе. Как и прежде в моей карьере, я оставляю в клубе много друзей.

Я следую своему пути, имея профессиональный опыт, которым очень горжусь! Выражаю сердечную благодарность семье «Шанхай СИПГ», — написал Халк на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что в услугах Халка заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.

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