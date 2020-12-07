Дриусси, жаловавшийся на позицию в «Зените», опубликовал жизнерадостное фото с тренировок

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал новую запись в своём «твиттере». Аргентинец показал фото с тренировок. На фотографии он улыбается и показывает поднятый вверх большой палец.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Дриусси.

Ранее сообщалось, что Дриусси раскритиковал собственную позицию на поле в «Зените». Аргентинское издание TyC Sports утверждало, что нападающий рассказал о готовности вернуться в «Ривер Плейт».

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. За всё время выступлений в России форвард провёл 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач. Петербургский клуб является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 матчах.