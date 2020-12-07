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Клуб Серии B «Монца» объявил о переходе Балотелли

Клуб Серии B «Монца» объявил о переходе Балотелли
Футбол / Италия 0

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли перешёл в клуб Серии B «Монца». О переходе нападающего сообщила пресс-служба команды из Милана.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

В «Монцу» Балотелли перешёл в качестве свободного агента. Ранее нападающий прошёл медосмотр в команде.

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей».

В минувшем сезоне игрок выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.

В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.

Балотелли проходит медобследование перед подписанием контракта с клубом Серии B
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