Клуб Серии B «Монца» объявил о переходе Балотелли

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли перешёл в клуб Серии B «Монца». О переходе нападающего сообщила пресс-служба команды из Милана.
Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
В «Монцу» Балотелли перешёл в качестве свободного агента. Ранее нападающий прошёл медосмотр в команде.
Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей».
В минувшем сезоне игрок выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.
В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.
- 7 декабря 2020
-
20:40
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:44
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:48
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14