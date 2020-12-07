Артуро Видаль из-за повреждения может пропустить матч Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль из-за повреждения может пропустить матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, Видаль травмировал бедро в матче Серии А с «Болоньей» (3:1), который состоялся 5 декабря. Сегодня, 7 декабря, полузащитник пропустил тренировку «Интера» и посетил медицинский штаб команды. Сообщается, что Видаль пройдёт дополнительное медицинское обследование, по результатам которого будет решено, примет ли он участие в матче с «Шахтёром».
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» состоится 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. «Шахтёр» набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (5) — на последнем, 4-м месте.
- 7 декабря 2020
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