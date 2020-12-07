Английский футбольный арбитр: рад, что в 2017 году признался, что я гей

Английский футбольный арбитр Райан Аткин, признавшийся в 2017 году в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, вновь высказался на тему существования ЛГБТ в спорте.
«Сейчас всё ещё актуальна кампания по поддержке ЛГБТ-спортсменов, потому что гомофобия никуда не исчезла из спорта». Одним из ключевых элементов этой программы является обеспечение того, чтобы люди признали, что ЛГБТ-люди существуют и в спорте.
Лично для меня эта тема очень важна. Она помогла мне в 2017 году признаться в своей сексуальной ориентации и благодаря ей я двигаюсь вперёд с чистым сердцем. Очень приятно видеть, что она имеет некоторые положительные успехи и что её поддерживает всё больше известных спортсменов, в том чилсе и футболистов", — цитирует Аткина Sky Sports.
Райан Аткин является арбитров Национальной лиги — пятого по силе дивизиона Англии.
- 7 декабря 2020
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