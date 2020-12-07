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Фабрегас: Роналду не разрывает защиту дриблингом, но по-прежнему приносит команде победы

Фабрегас: Роналду не разрывает защиту дриблингом, но по-прежнему приносит команде победы
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился своим мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я не знаю Криштиану лично, но все говорят, что он суперпрофессионал и обладает невероятным складом ума. Конечно, это уже не тот Роналду, который разрывал защиту благодаря дриблингу, но он много забивает и по-прежнему приносит команде победы.

Я надеюсь доиграть до 36 лет, тогда у меня будет 20-летняя профессиональная карьера. Сейчас это проще сделать, потому что у игроков больше информации о своём организме и мы лучше следим за собой. Это касается отдыха, восстановления и питания. Например, я никогда не употребляю алкоголь и газированные напитки. Единственная поблажка — пиво в отпуске», — приводит слова Фабрегаса Tuttosport.

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