Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев: сборной России повезло. Можно сражаться даже за первое место в группе

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Губерниев: сборной России повезло. Можно сражаться даже за первое место в группе
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением об итогах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Жеребьёвка могла быть и хуже. С этими командами можно сражаться, даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее. Повторюсь, нам в хорошем смысле повезло. Соперники непростые, но мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Перед жеребьёвкой квалификационного турнира сборная России находилась в третьей корзине. До этого российская сборная была во второй корзине, но после серии неудач россияне потеряли это место.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020