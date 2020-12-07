Губерниев: сборной России повезло. Можно сражаться даже за первое место в группе

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением об итогах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.



«Жеребьёвка могла быть и хуже. С этими командами можно сражаться, даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее. Повторюсь, нам в хорошем смысле повезло. Соперники непростые, но мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Перед жеребьёвкой квалификационного турнира сборная России находилась в третьей корзине. До этого российская сборная была во второй корзине, но после серии неудач россияне потеряли это место.