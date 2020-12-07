Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
«Все команды, которые нам достались, будем спокойно обрабатывать. С каждой командой надо будет играть. Опыт подсказывает, что в нужный день и час надо быть готовым к игре. До жеребьёвки мы долго спорили, в какой корзине лучше было бы быть. Всё-таки с Хорватией играть предпочтительнее, чем с Германией из первой корзины. Есть судьба, от которой мы не уйдём. Беру всё как рабочий момент. Спокойно будем готовиться.
Группа ровная. Я уже говорил, что никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Сейчас мы в третьей корзине, а румыны, которые были бы на нашем месте, попались немцам. Вот и думай, что лучше — быть во второй корзине или в третьей. Большой плюс в том, что нам будет достаточно комфортно географически, не надо летать ни в Исландию, ни на Фарерские острова.
На таком уровне решают день и час, а не тот факт, что кто-то лучше. Надо быть лучше в конкретный час. Не дай бог, чтобы повторилась ситуация, как с Сербией, когда нам не хватало многих футболистов. У нас должны быть планы B, C и D. С этой пандемией все столкнулись. Нам надо искать не оправдания, а рабочие моменты, потому что результат должен быть. Для того мы и назначены.
Влашича мы видим каждую неделю, он определяет лицо ЦСКА. Другое дело, что в любой сборной бывает смена поколений. И нас это тоже касается. Но всё-таки хорваты — это стабильно футбольная страна, у них постоянно вырастают таланты. Игроков у них хватает, а то, станут ли они командой к отборочному турниру, — это вопрос. И такой же вопрос стоит перед нами. Мы должны делать команду», — сказал Черчесов в интервью на канале сборной России в YouTube.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
- 7 декабря 2020
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