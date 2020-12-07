Василий Уткин: у сборной России очень сложная группа, нет проходных матчей

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«О жеребьёвке. Надо бороться за первое место? Ну, всегда надо. Просто это иллюзия. Так думают ещё три команды. Ну, ладно, две с половиной. А это значит, что все у всех будут отбирать очки. А это значит, что нужно играть без провалов. Нет проходных матчей, если мы говорим о борьбе за прямое выходное место. И даже за непрямое. Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная. В свете этих обстоятельств — у нас очень сложная группа», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.