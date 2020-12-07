Экс-форвард сборной Словении Дедич: Россия — сильная команда, встреча будет тяжёлой

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Словенская команда сыграет в группе Н с Хорватией, Россией, Словакией, Кипром и Мальтой.



«Словения с Россией попали в одну группу. Есть у нас также Хорватия, это будет дерби. Для Словении это очень сложная группа, но всё возможно. Наша команда сейчас находится в хорошей форме. Но Россия — очень сильная команда, с хорошими игроками. Каждому в группе будет нелегко, но и у каждого есть возможность выйти на чемпионат мира.



Думаю, игра будет не такой, как в 2009-м, когда мы играли против России. Конечно, матч будет тяжёлым для Словении, потому что Россия — сильная команда. У обеих команд есть возможность выиграть. Надеюсь, что фанатам разрешат посетить игру, потому что нашей команде немного тяжело играть против больших команд в отсутствие болельщиков», — сказал Дедич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в ответном матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией Дедич забил гол и добыл победу для сборной Словении. Эта победа вывела словенцев на мундиаль.