Отец Влашича: не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, поделился своим мнением о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Хорватии попала в группу H вместе со сборными Словакии, России, Словении, Кипра и Мальты.

«Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей», — сказал отец Влашича в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.