Ян Дюрица: Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился своим мнением о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Словакии попала в группу H вместе со сборными Хорватии, России, Словении, Кипра и Мальты.
«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца (смеётся).
Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завёл много знакомств. Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 7 декабря 2020
-
22:13
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
12:40
- 2 декабря 2020
-
12:21
- 27 ноября 2020
-
13:29
-
12:36
- 20 ноября 2020
-
14:50
- 18 ноября 2020
-
12:11
- 12 ноября 2020
-
13:00
- 4 ноября 2020
-
09:41
- 26 октября 2020
-
17:14
- 22 октября 2020
-
20:36
- 14 октября 2020
-
00:56
- 13 октября 2020
-
11:32
- 7 октября 2020
-
22:14
-
17:52
- 23 сентября 2020
-
21:02
- 21 сентября 2020
-
20:10
-
14:51
- 14 сентября 2020
-
15:01
- 13 сентября 2020
-
15:52