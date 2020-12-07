Ян Дюрица: Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился своим мнением о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Словакии попала в группу H вместе со сборными Хорватии, России, Словении, Кипра и Мальты.

«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будет бороться до конца (смеётся).

Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завёл много знакомств. Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.