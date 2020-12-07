Антон Шунин: в группе сборной России нет явного лидера, как в группе Германии

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.



«Группа довольно ровная. Посмотрим, какой будет результат. Нужно хорошо подготовиться, важно хорошо начать после Нового года. Это относится к каждой команде. Мы должны подойти к матчам в хорошем физическом и психологическом состоянии. Нет явного лидера, как в группе Германии.



Считаю, все научились играть в футбол, все умеют обороняться. Мы неоднократно видели ситуации, когда заведомо более слабые команды обыгрывали фаворитов. За это мы и любим футбол. Ни в коем случае нельзя выбирать одну или две команды и уже заранее говорить, что кого-то обыграем, куда-то выйдем. Чаще всего плохую шутку играют вот такие мысли в голове, недонастрой. На уровне сборной ни в коем случае нельзя недооценивать соперников. Можно ли немного похихикать над Мальтой? Вы можете это делать, а мы, футболисты, нет», — сказал Шунин в интервью на канале сборной России в YouTube.