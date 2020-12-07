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Владимир Вайсс — о результатах жеребьёвки квалификации ЧМ-2022: битва будет в каждом матче

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Владимир Вайсс — о результатах жеребьёвки квалификации ЧМ-2022: битва будет в каждом матче
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс поделился своим мнением о результатах жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Словакии попала в группу H вместе со сборными Хорватии, России, Словении, Кипра и Мальты.

«Все команды хорошо знакомы. Россия уже обыгрывала Словакию, когда выходила на Евро, но проигрывала Словении. В группе нет фаворита. Будут очень важные игры в марте. А после Евро тот же Модрич может закончить карьеру. Очень важно начать квалификацию хорошо. Если ты играешь без болельщиков, то теряешь преимущество домашнего стадиона. Будет очень много факторов. Шанс на первое место у России есть.

Россия и Хорватия всё-таки слегка фавориты этой группы. Битва будет в каждом матче, борьба будет до последнего тура. Самые сильные качества Росиии? Это Станислав Черчесов. Он поднял сборную, отдал все силы, дал игрокам уверенность, доказал всё на чемпионате мира. Он дал душу команде, проделал великолепную работу. Стас — мой хороший друг, болею за него. Надеюсь, выйдут Словакия и Россия», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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