Сёмин — о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: Черчесову нужно помочь со всеми вопросами

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.



«На жеребьёвку повлиять нельзя, она такая, какая есть. Самое важное — подготовиться к играм, первые три встречи уже в марте. Для этого нам нужен правильный календарь, тем более что почти все наши команды вылетели из еврокубков. Согласовать этот календарь с главным тренером, когда он хочет, чтобы к нему поступали игроки на сбор. Важно также всем быть внимательными. Претендентов у нас не так много, нужно чтобы все были живы и здоровы. Медицинская ситуация на сегодняшний момент не очень хорошая.



Календарь должен быть такой, который благоприятствует национальной команде и поможет выйти на чемпионат мира в Катаре. Все мы хотим туда поехать. Важно, чтобы этот календарь был щадящим — не таким, как для наших команд, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Выделять никого из группы не буду. У нашей сборной хорошие шансы. Черчесову нужно помочь со всеми вопросами», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.