Ловрен — о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: с Россией на поле будет интересная битва
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Хорватская национальная команда сыграет в группе H со сборными России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно. Думаю, Хорватия один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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