Ловрен — о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: с Россией на поле будет интересная битва

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Хорватская национальная команда сыграет в группе H со сборными России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно. Думаю, Хорватия один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.