Анатолий Бышовец: жребий оказался благосклонен к нам. Можно сказать, что это группа жизни

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результаты жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
«Жребий оказался благосклонен к нам. Шансы очень хорошие. У России есть все основания выходить из группы. Все соперники нам под силу. Можно сказать, что это группа жизни. Нет явно топовых команд. У Хорватии виден некий спад: возраст игроков, смена поколений. И Россия, и Хорватия имеют шансы на выход», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.
- 7 декабря 2020
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
12:40
- 2 декабря 2020
-
12:21
- 27 ноября 2020
-
13:29
-
12:36
- 20 ноября 2020
-
14:50
- 18 ноября 2020
-
12:11
- 12 ноября 2020
-
13:00
- 4 ноября 2020
-
09:41
- 26 октября 2020
-
17:14
- 22 октября 2020
-
20:36
- 14 октября 2020
-
00:56
- 13 октября 2020
-
11:32
- 7 октября 2020
-
22:14
-
17:52