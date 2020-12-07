Анатолий Бышовец: жребий оказался благосклонен к нам. Можно сказать, что это группа жизни

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результаты жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Жребий оказался благосклонен к нам. Шансы очень хорошие. У России есть все основания выходить из группы. Все соперники нам под силу. Можно сказать, что это группа жизни. Нет явно топовых команд. У Хорватии виден некий спад: возраст игроков, смена поколений. И Россия, и Хорватия имеют шансы на выход», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.