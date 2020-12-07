Далич: Россия и Словакия — главные соперники Хорватии в борьбе за первое место в группе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Хорватская национальная команда сыграет в группе H со сборными России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.



«Наша цель — пройти квалификацию и выступить на чемпионате мира. Матчи последних двух лет стали подготовкой к отборочному турниру. Мы будем играть с Россией и Словакией, которые являются нашими главными соперниками в борьбе за первое место в группе. Другие встречи тоже не будут простыми, потому что у нас в группе собрались сильные соперники. Но, повторяю, Хорватия — фаворит, и мы будем так позиционировать себя с самого начала», — приводит слова Далича N1.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.