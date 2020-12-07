Андрей Шевченко: Украина попала в серьёзную группу, многое будет зависеть от календаря

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинская команда сыграет со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
«Мы попали в очень серьёзную группу. Безусловно, матчи со сборной Франции, чемпионом мира, будут сложными. Мы знаем её силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвёртой корзине. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира — 2018. Тогда поединки с финнами были тяжёлыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством её прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее», — приводит слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
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