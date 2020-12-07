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Тренер сборной Мальты — о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: могли бы получить соперников полегче

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Тренер сборной Мальты — о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: могли бы получить соперников полегче
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Мальты сыграет в группе H со сборными Хорватии, России, Словакии, Словении и Кипра.

«В этой сложной группе у нас есть возможность показать собственный прогресс. У команд из балканского региона свой характерный стиль игры, а россияне очень сильны. Из третьей, четвёртой и пятой корзин мы могли бы получить соперников полегче, но это будет хороший вызов для сборной Мальты. Мы хотим сделать ещё один шаг вперёд и постепенно включать молодых футболистов в национальную команду», — приводит слова тренера официальный сайт Мальтийской футбольной ассоциации.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

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