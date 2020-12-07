Дзюба отреагировал на жеребьёвку квалификации чемпионата мира 2022 года

Форвард сборной России Артём Дзюба опубликовал в своём «инстаграме» новую запись. Он отреагировал на результаты жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Боевая группа», — написал Дзюба, сопроводив надпись эмодзи с бицепсом.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Дзюбы.
Сборная России попала в группу H. Соперниками команды станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.
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