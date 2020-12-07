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Марек Гамшик: в матчах со сборными России, Хорватии и Словении будет очень тяжело

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Марек Гамшик: в матчах со сборными России, Хорватии и Словении будет очень тяжело
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Словацкая национальная команда сыграет в группе H со сборными Хорватии, России, Словении, Кипра и Мальты.

«Мы получили «восточную» группу. Это будет очень тяжело, нелегко даже сейчас. Не так давно мы встречались с Хорватией, Россией и Словенией. Это были сложные встречи. Эти же сборные попали в нашу группу. Важно будет то, как мы проведём первые три матча весной. Сделаем всё возможное, чтобы попасть в Катар», — приводит слова Гамшика Sport.sk.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Далич: Россия и Словакия — главные соперники Хорватии в борьбе за первое место в группе
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