Форвард сборной Украины Мораес: жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьёвка

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинская команда сыграет в группе D со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.



«Жизнь покажет, насколько удачной для нас была эта жеребьёвка. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы проделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе», — приводит слова Мораеса официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.