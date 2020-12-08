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Форвард сборной Украины Мораес: жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьёвка

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Форвард сборной Украины Мораес: жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьёвка
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинская команда сыграет в группе D со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

«Жизнь покажет, насколько удачной для нас была эта жеребьёвка. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы проделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе», — приводит слова Мораеса официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

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