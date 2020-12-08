«Саутгемптон» в гостях одолел «Брайтон» и поднялся на пятое место в АПЛ

Завершился заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона». Встреча проходила на стадионе «Зе Амекс» и закончилась волевой победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Капитан гостей Джеймс Уорд-Праус в своей штрафной в относительно безобидной ситуации явно сыграл рукой. К точке подошёл немецкий полузащитник «чаек» Паскаль Гросс и мощным ударом вколотил мяч под правую штангу ворот.

Видео одиннадцатиметрового удара

Гости отыгрались перед самым перерывом, на 45-й минуте. Всё тот же Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч с углового к линии вратарской, где датский защитник Янник Вестергор выпрыгнул и вколотил его головой под левую штангу.

Видео гола Янника Вестергора

А на 81-й минуте был установлен окончательный счёт матча. Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс уверенно реализовал пенальти.

Видео победного гола гостей

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 20 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (10) — на 16-м месте.