«Саутгемптон» в гостях одолел «Брайтон» и поднялся на пятое место в АПЛ

Завершился заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона». Встреча проходила на стадионе «Зе Амекс» и закончилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Капитан гостей Джеймс Уорд-Праус в своей штрафной в относительно безобидной ситуации явно сыграл рукой. К точке подошёл немецкий полузащитник «чаек» Паскаль Гросс и мощным ударом вколотил мяч под правую штангу ворот.
Видео одиннадцатиметрового удара
Гости отыгрались перед самым перерывом, на 45-й минуте. Всё тот же Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч с углового к линии вратарской, где датский защитник Янник Вестергор выпрыгнул и вколотил его головой под левую штангу.
А на 81-й минуте был установлен окончательный счёт матча. Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс уверенно реализовал пенальти.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 20 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (10) — на 16-м месте.
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