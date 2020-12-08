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«Саутгемптон» в гостях одолел «Брайтон» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Саутгемптон» в гостях одолел «Брайтон» и поднялся на пятое место в АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона». Встреча проходила на стадионе «Зе Амекс» и закончилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Капитан гостей Джеймс Уорд-Праус в своей штрафной в относительно безобидной ситуации явно сыграл рукой. К точке подошёл немецкий полузащитник «чаек» Паскаль Гросс и мощным ударом вколотил мяч под правую штангу ворот.

Видео одиннадцатиметрового удара

Гости отыгрались перед самым перерывом, на 45-й минуте. Всё тот же Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч с углового к линии вратарской, где датский защитник Янник Вестергор выпрыгнул и вколотил его головой под левую штангу.

Видео гола Янника Вестергора

А на 81-й минуте был установлен окончательный счёт матча. Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс уверенно реализовал пенальти.

Видео победного гола гостей

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 20 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
07 декабря 2020, понедельник. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Гросс – 26' (пен)   1:1 Вестергор – 45'   1:2 Ингс – 81' (пен)
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