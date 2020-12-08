«Хоффенхайм» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Аугсбург»
В Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» одержал победу в матче с «Аугсбургом» со счётом 3:1.
На 17-й минуте Флориан Гриллич открыл счёт. Вскоре Даниэль Калиджури восстановил равновесие в счёте. Но уже в начале второго тайма Гриллич оформил дубль, а на 50-й минуте Ила Бебу установил окончательный счёт.
До этой встречи «Хоффенхайм» не побеждал в семи последних матчах. Теперь клуб из Зинсхайма набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице
В следующем туре «Хоффенхайм» сыграет в гостях с «Байером», а «Аугсбург» будет принимать «Шальке-04», замыкающий турнирную таблицу.
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