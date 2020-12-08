«Барселона» отметилась уникальным статистическим достижением

«Барселона», уступившая в матче 12-го тура чемпионата Испании на выезде «Кадису» со счётом 1:2, отметилась уникальным статистическим достижением, утверждает ESPN в «Твиттере».

Как отмечает источник, в этом сезоне «Барселона» заработала больше очков за 5 туров групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА (15), чем в чемпионате Испании (14), проведя на 7 игр больше.

«Барселона» с 14 набранными очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании а возглавляет её мадридский «Атлетико», записавший на свой счёт 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (25). Замыкает лидирующую тройку «Вильярреал» (21).



В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Леванте». Матч пройдёт 13 декабря, начало – в 23:00 мск.