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Лэмпард поделился мнением о форме Вернера и Хаверца перед встречей с «Краснодаром»

Лэмпард поделился мнением о форме Вернера и Хаверца перед встречей с «Краснодаром»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы журналистов перед выездной встречей 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» о текущем состоянии двух дорогостоящих приобретений «аристократов» – Тимо Вернера и Кая Хаверца.

«Сейчас меня не беспокоит форма Тимо Вернера. Я думаю, что, попав в АПЛ, он сразу же оказал на неё большое влияние. Его скорость, создание голевых моментов и голевое чутьё позволяют Вернеру всегда находится на нужной позиции. И это мне нравится. Я не беспокоюсь о нём. Тимо является важным игроком для «Челси».

Хаверц? Он действительно тяжело перенёс заболевание в результате заражения коронавирусом. Каждый по-своему переносит подобное, именно ему потребовалось чуть больше двух недель для того, чтобы вернуться к тренировкам. Конечно, до заболевания его форма была фантастической, Кай демонстрировал прекрасную игру. Он играл в роли классической «восьмёрки», продвинутого полузащитника, и его устраивала эта роль. В долгосрочной перспективе я вижу его звездой мирового уровня. У него есть для этого всё – как игровые качества, так и личностные», — цитирует Лэмпарда Goal.

Встреча между «Челси» и «Краснодаром» состоится завтра, 8 декабря. Начало – 23:00 мск.

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