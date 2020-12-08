Каррагер: Погба – самый переоценённый игрок, которого я когда-либо видел

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации с заявлением агента Мино Райолы об уходе его клиента – Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта.

«Я говорю это уже последние 12 месяцев, о боже, Погба – самый переоценённый игрок, которого я когда-либо видел. Я думаю, что Райола и Погба — это позор футбола. Но, интересно, что думает по поводу заявления Мино сам футболист?

Агенты в наши дни, это не просто агенты. Они родители, они лучшие друзья, они финансовые консультанты, они вместе проводят отпуск. Эти двое будут такими всегда. Райола будет лучшим помощником Погба, поэтому Поль хорошо осведомлён о том, что выйдет из его уст. Если это не так, он должен уволить своего агента. Это очень, очень просто. Это все, что должно произойти.

Я представляю, куда Погба собирается пойти, кто его заберёт?», — приводит слова Каррагера Mirror.