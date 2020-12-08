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У легенды «Арсенала» Кенни Сэнсома диагностирована деменция

У легенды «Арсенала» Кенни Сэнсома диагностирована деменция
Футбол / Англия 0

62-летний бывший футболист сборной Англии Кенни Сэнсом, известный по выступлениям за лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас», столкнулся с тяжёлым заболеванием, сообщает Sky Sports.

Кенни совсем недавно был выписан из больницы, где ему поставили диагноз синдром Вернике-Корсакова — тип расстройства мозга и формы деменции. Он находится на ранних стадиях болезни, которая обратима и поддаётся лечению. Информацию об этом сообщила семья Сэнсома при помощи пресс-службы «Кристал Пэлас».

Кенни Сэнсом выиграл 86 матчей за сборную Англии и был одним из самых сильных левых защитников страны до Эшли Коула в начале 2000-х годов. Он принял участие в 394 встречах за «Арсенал» в период с 1980 по 1988 год, а также играл в «Ньюкасле», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ковентри», «Эвертоне» и «Уотфорде».

На «Чемпионате» доступен видеообзор встречи 11-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

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