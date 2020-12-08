Мино Райола заявил, что Поль Погба может вернуться в «Ювентус»

Мино Райола, агент 27-летнего французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который ранее заявлял, что его клиент покинет свой нынешний клуб, сообщил, что существует вероятность возвращения хавбека в туринский «Ювентус».

«Да, Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Он несчастлив в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Райолы из интервью итальянскому изданию Tuttosport журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее были опубликованы слова сенсационные слова Райолы о том, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта.



Напомним, что Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб он провёл 178 встреч во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. В августе 2016 года хавбек перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.