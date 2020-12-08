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Славен Билич может быть уволен из «Вест Бромвича»

Славен Билич может быть уволен из «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0

52-летний хорватский специалист Славен Билич, возглавляющий клуб английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион», вскоре может покинуть команду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Славен Билич вновь вовлечён в битву за спасение своей работы после того, как, в воскресенье, в матче 11-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» разгромно уступил «Кристал Пэлас» (1:5). Следующая встреча АПЛ — с «Ньюкасл Юнайтед» считается решающей для его будущего.

В прошлом месяце перед домашним матчем с «Тоттенхэмом» (0:1) будущее Билича также казалось под угрозой, но улучшение игры против лондонской команды, «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1) дало ему отсрочку.

Билич одержал всего 4 победы в 22 играх с 29 февраля. В турнирной таблице АПЛ «Вест Бромвич» занимает предпоследнее, 19-е место, с 6 очками.

На «Чемпионате» доступен видеообзор встречи 11-го тура «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас».

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