Славен Билич может быть уволен из «Вест Бромвича»

52-летний хорватский специалист Славен Билич, возглавляющий клуб английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион», вскоре может покинуть команду, сообщает The Telegraph.
По информации источника, Славен Билич вновь вовлечён в битву за спасение своей работы после того, как, в воскресенье, в матче 11-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» разгромно уступил «Кристал Пэлас» (1:5). Следующая встреча АПЛ — с «Ньюкасл Юнайтед» считается решающей для его будущего.
В прошлом месяце перед домашним матчем с «Тоттенхэмом» (0:1) будущее Билича также казалось под угрозой, но улучшение игры против лондонской команды, «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1) дало ему отсрочку.
Билич одержал всего 4 победы в 22 играх с 29 февраля. В турнирной таблице АПЛ «Вест Бромвич» занимает предпоследнее, 19-е место, с 6 очками.
На «Чемпионате» доступен видеообзор встречи 11-го тура «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас».
- 8 декабря 2020
-
04:06
-
03:45
-
03:25
-
03:05
-
02:55
-
02:40
-
02:20
-
02:06
-
01:56
-
01:36
-
01:33
-
00:52
-
00:51
-
00:29
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:02
-
22:53
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:04
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37