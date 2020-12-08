Итальянский журналист: скорее всего, сборная России не попадёт на ЧМ-2022

Итальянский журналист Микаэль Брага, обозревающий российский футбол, выразил мнение о результатах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
«Конечно, результаты жеребьёвки бывают хуже, когда ты находишься в третьей корзине. Очень ровная группа, где есть несколько сборных, которые могут думать о первом месте. Думаю, все команды в этой группе способны набрать какие-то очки, и даже Мальта, особенно дома. Она тоже соперник, а не просто спарринг-партнёр.
Скорее всего, сборная России не попадет на чемпионат мира в Катаре, у неё мало шансов. Доставшаяся группа чуть увеличивает эти шансы, потому что нет такого топового соперника из первой корзины, как Франция, Англия, Германия или Испания. Но всё-таки у россиян есть много соперников – те же Словакия и Словения могут сыграть немалую роль, не говоря уже о Хорватии, да и Кипр я не сбрасывал бы со счетов.
Второе место даст путь только в стыки, поэтому надо сразу играть хорошо. В квалификации Евро-2020 расклады у сборной России были лучше. Да, из первой корзины тогда досталась Бельгия, но в финальную часть турнира автоматически шли два места, и Россия объективно была сильнее Шотландии и Казахстана», — цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».
- 8 декабря 2020
-
04:45
-
02:55
-
00:51
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:47
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
12:40
- 2 декабря 2020
-
12:21
- 27 ноября 2020
-
13:29
-
12:36
- 20 ноября 2020
-
14:50
- 18 ноября 2020
-
12:11
- 12 ноября 2020
-
13:00