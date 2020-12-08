Итальянский журналист: скорее всего, сборная России не попадёт на ЧМ-2022

Итальянский журналист Микаэль Брага, обозревающий российский футбол, выразил мнение о результатах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.



«Конечно, результаты жеребьёвки бывают хуже, когда ты находишься в третьей корзине. Очень ровная группа, где есть несколько сборных, которые могут думать о первом месте. Думаю, все команды в этой группе способны набрать какие-то очки, и даже Мальта, особенно дома. Она тоже соперник, а не просто спарринг-партнёр.

Скорее всего, сборная России не попадет на чемпионат мира в Катаре, у неё мало шансов. Доставшаяся группа чуть увеличивает эти шансы, потому что нет такого топового соперника из первой корзины, как Франция, Англия, Германия или Испания. Но всё-таки у россиян есть много соперников – те же Словакия и Словения могут сыграть немалую роль, не говоря уже о Хорватии, да и Кипр я не сбрасывал бы со счетов.

Второе место даст путь только в стыки, поэтому надо сразу играть хорошо. В квалификации Евро-2020 расклады у сборной России были лучше. Да, из первой корзины тогда досталась Бельгия, но в финальную часть турнира автоматически шли два места, и Россия объективно была сильнее Шотландии и Казахстана», — цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».