Саутгейт: лучшие «десятки» Европы — это Кейн, Лукаку и Левандовски
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. По её итогам англичане попали в одну группу с командами Польши, Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.
В частности, Саутгейт высказался о главной звезде польской сборной, форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовском. «Это фантастический футболист, непревзойдённая „девятка“. На своей позиции он один из лучших в Европе, наряду с нашим Гарри Кейном и бельгийцем Ромелу Лукаку из „Интера“. Это тот футболист, который может доставить вам неприятности, а его статистика что в клубе, что в национальной команде невероятна», — приводит слова Гарета Саутгейта Goal.com.
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