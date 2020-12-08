Саутгейт: лучшие «десятки» Европы — это Кейн, Лукаку и Левандовски

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. По её итогам англичане попали в одну группу с командами Польши, Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.

В частности, Саутгейт высказался о главной звезде польской сборной, форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовском. «Это фантастический футболист, непревзойдённая „девятка“. На своей позиции он один из лучших в Европе, наряду с нашим Гарри Кейном и бельгийцем Ромелу Лукаку из „Интера“. Это тот футболист, который может доставить вам неприятности, а его статистика что в клубе, что в национальной команде невероятна», — приводит слова Гарета Саутгейта Goal.com.