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Жеребьёвка отбора ЧМ-2022, президент ФНЛ ушёл в отставку. Главное к утру

Жеребьёвка отбора ЧМ-2022, президент ФНЛ ушёл в отставку. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Сборная России в одной группе с Хорватией и Словенией, Балотелли перешёл в «Монцу», «Сочи» выиграл у «Ахмата». Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России попала в группу H вместе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

2. Игорь Ефремов ушёл в отставку с поста президента ФНЛ после 10 лет работы.

3. «Сочи» обыграл «Ахмат» в заключительном матче 17-го тура РПЛ.

4. КХЛ. Петербургский СКА проиграл рижскому «Динамо» по буллитам.

5. Хоккейная сборная России объявила состав на Кубок Первого канала.

6. МОК запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях комитета включая Олимпийские игры.

7. Марио Балотелли стал игроком «Монцы».

8. Леброн Джеймс рекордный раз признан спортивной персоной года.

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