Марио Фернандес: если бы пошёл на выборы, голосовал бы за Путина

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, несколько лет назад получивший российское гражданство, высказался о российских звёздах, а также признался, что не ходит на выборы.



«Русские звезды – это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединённый образ жизни, для меня остаться дома с семьёй – лучший вечер. Так что если я столкнусь с кем-то из российских знаменитостей, узнаю только одного из них – Путина.



Ходил ли на выборы? В моём решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что всё это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошёл – голосовал бы за Путина. Я же говорю – больше никого не знаю!» — цитирует Фернандеса «Комсомольская правда».



Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой 30-летний защитник выступил на чемпионате мира — 2018, дойдя до четвертьфинала.

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