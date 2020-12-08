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Марио Фернандес: сразу сказал, что не буду даже обсуждать переход в «Зенит»

Марио Фернандес: сразу сказал, что не буду даже обсуждать переход в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о несостоявшемся переходе в «Зенит», который интересовался им в прошлом году.

«Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И ещё раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры», — приводит слова Фернандеса «Комсомольская правда».

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой выступил на чемпионате мира — 2018, дойдя до четвертьфинала.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал 1 результативную передачу.

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