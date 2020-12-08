«Барселона» интересуется 21-летним форвардом «Бенфики» Нуньезом

«Барселона» интересуется 21-летним нападающим лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньезом, сообщает Sport.es.

По данным источника, на прошлой неделе спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес прилетал в Лиссабон, чтобы лично просмотреть футболиста. Сообщается, что трансфер осуществится не ранее 2022 года. «Барселона» принимала попытки подписать игрока летом из «Альмерии», однако в сентябре Нуньез присоединился к «Бенфике». По информации источника, 21-летним футболистом также интересуется туринский «Ювентус».

Действующее соглашение уругвайца с «Бенфикой» рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Нуньез принял участие в 13 матчах, стал автором 6 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.