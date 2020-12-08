СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где домашние матчи проводит «Зенит».
По информации следствия, при установке на арене системы видеонаблюдения произошло хищение средств. Занимавшаяся этой работой компания привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний «Охрана», учредителем которого является предприниматель Алексей Кобыща, находящийся в розыске. Заказав оборудование у немецкого производителя, злоумышленники осуществили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.
«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — приводит слова Бастрыкина «Р-Спорт».
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