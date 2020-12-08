В ФНЛ произошёл ребрендинг. У лиги появились новые цвета и логотип

В Футбольной национальной лиге произошёл ребрендинг, сообщает пресс-служба турнира.

«Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной национальной лиги.



Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.



Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль — силуэт футболиста, играющего головой.



Мы искренне надеемся, что новый образ ФНЛ, созданный профессионалами, вам понравится и к возобновлению первенства после зимней паузы станет привычным», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице ФНЛ в "Инстаграме".

Сообщается, что представить новый дизайн планировалось ещё до начала сезона-2020/2021, однако из-за коронавируса ребрендинг пришлось отложить.