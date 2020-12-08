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Экс-тренер Франции Доменек — главный кандидат на пост наставника Сербии

Экс-тренер Франции Доменек — главный кандидат на пост наставника Сербии
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек может вернуться к работе на международном уровне.

Как сообщает Kurir, специалист является главным кандидатом на пост наставника национальной команды Сербии. Потенциальное назначение Доменека связано с тем, что в национальной федерации футбола хотят видеть у руля сборной иностранца.

Сам Раймон подтвердил информацию о возможной работе с сербской командой: «У Сербии есть потенциал, и её приглашение явно заслуживает рассмотрения. Нет никаких сомнений, что эта сборная должна находиться выше, чем сейчас».

Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2004 и финала чемпионата мира – 2006, после чего провалилась на Евро-2008 и ЧМ-2010, не сумев преодолеть групповой этап.

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