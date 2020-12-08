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Эдуардо Камавинжа решил покинуть «Ренн». Он хочет перейти в «Реал»

Эдуардо Камавинжа решил покинуть «Ренн». Он хочет перейти в «Реал»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа с большой вероятностью покинет команду в скором времени.

Как сообщает AS, 18-летний футболист принял решение покинуть французский клуб и сделать следующий шаг в карьере. О своём желании он уже сообщил агенту. При этом в «Ренне» уже пришли к заключению, что лучше продать Камавинжа и заработать на переходе, чем пытаться продлить с ним контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Предполагается, что сумма трансфера составит € 50-80 млн.

Продолжить карьеру Эдуардо хочет в мадридском «Реале», который также заинтересован в его услугах. Переход может состояться как следующим летом, так и в предстоящее зимнее трансферное окно.

Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 11 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.

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