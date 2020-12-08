«Зенит» — «Боруссия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 8 декабря, состоится матч «Зенит» – «Боруссия» (Дортмунд). Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.
Матч «Боруссии» с «Зенитом» во 2-м туре прошёл в Германии и завершился победой «шмелей» со счётом 2:0.
«Боруссия», набрав 10 очков, занимает первое место в группе F Лиги чемпионов. Ниже располагается «Лацио» (9), на третьей строчке – «Брюгге» (7). «Зенит» (1) замыкает квартет и уже лишился шансов на выход в плей-офф.
- 8 декабря 2020
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