Головин прокомментировал жеребьёвку квалификации чемпионата мира 2022 года

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира 2022 года.
«Интересная, ровная группа. Самое главное — подходить к каждой игре с максимальной концентрацией и ответственностью. Тогда всё будет в порядке», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России попала в группу H. Соперниками команды станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
- 8 декабря 2020
-
12:56
-
12:51
-
08:30
-
05:58
-
04:45
-
02:55
-
00:51
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:47
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
12:40
- 2 декабря 2020
-
12:21
- 27 ноября 2020
-
13:29