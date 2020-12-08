Головин прокомментировал жеребьёвку квалификации чемпионата мира 2022 года

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира 2022 года.

«Интересная, ровная группа. Самое главное — подходить к каждой игре с максимальной концентрацией и ответственностью. Тогда всё будет в порядке», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России попала в группу H. Соперниками команды станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.