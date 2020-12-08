Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Станислав Черчесов отреагировал на критику в свой адрес после поражения 0:5 от Сербии

Станислав Черчесов отреагировал на критику в свой адрес после поражения 0:5 от Сербии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес после поражения со счётом 0:5 в матче заключительного тура Лиги наций от Сербии.

«Главное — правильно оценить поражение, правильные выводы сделать и стать сильнее. Есть критика, но и после победных матчей бывает критика. И самокритика тоже, потому что и в победных матчах бывают нюансы, которые надо поправлять, а после поражений тем более. Это рабочий момент, который касается не только меня, но и всех тренеров клубов и сборных.

Наверное, у каждой команды бывают такие дни, что все идет не так, причем с первой минуты. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на радио «Вести FM».

«Как твоя фамилия?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом в прямом эфире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020