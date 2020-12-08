Станислав Черчесов отреагировал на критику в свой адрес после поражения 0:5 от Сербии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес после поражения со счётом 0:5 в матче заключительного тура Лиги наций от Сербии.

«Главное — правильно оценить поражение, правильные выводы сделать и стать сильнее. Есть критика, но и после победных матчей бывает критика. И самокритика тоже, потому что и в победных матчах бывают нюансы, которые надо поправлять, а после поражений тем более. Это рабочий момент, который касается не только меня, но и всех тренеров клубов и сборных.



Наверное, у каждой команды бывают такие дни, что все идет не так, причем с первой минуты. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на радио «Вести FM».