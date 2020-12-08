Юмтити попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в заявку на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», сообщает пресс-служба клуба.

Летом Юмтити травмировал левое колено и выбыл на неопределённый срок. Сообщается, что француз восстановился и последние несколько дней тренировался в общей группе.

Помимо Юмтити в заявку попали Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Мартин Брайтвайт, Лионель Месси, Рики Пуч, Нето, Филипе Коутиньо, Клеман Лангле, Педри, Франсиску Тринкан, Жорди Альба, Матеус Фернандес, Френки де Йонг, Хуниор Фирпо, Игнасио Пенья и Конрад де ла Фуэнте.

Встреча состоится сегодня, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.