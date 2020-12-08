Вратарь «Ливерпуля» Келлехер: после дебюта в Лиге чемпионов телефон разрывался три дня

Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался о последних нескольких днях. 22-летний ирландец сначала дебютировал за красных в Лиге чемпионов (победа над «Аяксом» со счётом 1:0), а затем в английской Премьер-лиге (разгром «Вулверхэмптона» – 4:0).



«Это была отличная неделя! Что я могу сказать? Два дебюта за несколько дней – безумие, но это здорово. Я лишь старался пользоваться возможностями, когда они появлялись. Мне удалось неплохо выступить в двух матчах – это всё, что я могу сделать. О том, что мне предстоит сыграть с «Аяксом», я узнал накануне матча. После игры мой телефон разрывался три дня. Меня поздравляли друзья, тренеры, родственники. Алисон тоже написал.



Что касается моего сейва после удара Хунтелара, это было инстинктивное движение, чистая реакция. Это был отличный момент, мне удалось увести угрозу от ворот. Было здорово, когда тренер побежал ко мне после финального свистка», — цитирует Келлехера Liverpool Echo.

Видео эффектного сейва Келлехера в матче с «Вулверхэмптоном»: