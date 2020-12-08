Брат Джона Терри проиграл € 50 тыс. на ставках и был оштрафован FA

Пол Терри, брат бывшего защитника лондонского «Челси», а ныне тренера «Астон Виллы» Джона Терри, оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) за нарушение правил игры на тотализаторе, сообщает Daily Mail.

По данным источника, FA оштрафовала Пола, входящего в тренерский штаб «Вест Бромвича», на тысячу фунтов. Сотрудникам футбольных клубов запрещается делать ставки на любые матчи. Терри знал об этом правиле, однако не был уверен, что оно распространяется на тренерский штаб. Помимо этого он заявил, что ставки делал исключительно от скуки.

Пол Терри сделал 209 ставок, при этом 35 из них пришлись на матчи «Вест Бромвича». На ставках он заработал около 16 тыс. фунтов, при этом проиграл 46,9 тыс. фунтов (51 тыс. евро).