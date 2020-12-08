Радченко: «Зенит» должен хорошо сыграть с «Боруссией» и достойно хлопнуть дверью

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда примет дортмундскую «Боруссию», а также поделился мыслями о ситуации главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.



«Сегодня принципиальный матч. Понятно, что в турнирной таблице всё ясно, но это игра Лиги чемпионов. Никаких послаблений быть не может, тем более матч будет проводиться с болельщиками. Сегодня «Зенит» должен хорошо сыграть и достойно хлопнуть дверью.



Что касается Семака, сейчас нет повода для обсуждения отставки. Можно найти кучу объективных причин, почему так случилось, год был непростой. Винить во всех грехах Семака нельзя», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдёт сегодня, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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