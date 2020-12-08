Объявлены тройки номинантов на премии Globe Soccer лучшим футболисту, тренеру и клубу года

Globe Soccer на своём сайте объявил итоговые тройки номинантов на награды, которые будут вручены по итогам 2020 года. В голосовании будут определены обладатели трёх призов – лучшему футболисту, тренеру и клубу года.



Лучшие игроки: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»).



Лучшие клубы: «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Реал» (Испания).



Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»).



Напомним, в расширенном списке из футболистов также присутствовали Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»), из клубов — «Ювентус» (Италия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Севилья» (Испания), а из тренеров — Хулен Лопетеги («Севилья») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).



Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, а «Реал» стал чемпионом Испании.

Роберт Левандовски — лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo