Флик: наша задача на матч с «Локомотивом» — играть компактно и не оставлять свободных зон

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Локомотив» — очень сильная команда, особенно в плане атаки. Если они будут контролировать мяч и получат пространство, то смогут разыграть неплохую комбинацию. Наша задача на завтрашний матч — не оставлять свободных зон. Нужно играть компактно", — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии» в "Твиттере".

«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), а «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).